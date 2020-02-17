Шукали слабкі місця. Російські агенти шпигували на узбережжі Ірландії

Російські спецслужби ведуть активну роботу в Ірландії, зокрема на узбережжі країни. Про це повідомляє британське видання The Sunday Times.

Російські агенти намагаються визначити точне місце розташування оптико-волоконних кабелів на дні океану, які з’єднують Європу з Америкою. Ірландські правоохоронці припускають, що російські розвідники можуть перевіряти їх на наявність слабких місць для можливих диверсій в майбутньому.

Раніше британські й американські військові вже повідомляли, що російські підводні човни і військові судна, які перебували в Атлантичному океані, вивчали розташування підводних кабелів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили завербованого спецслужбами РФ військового ЗСУ.

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