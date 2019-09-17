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Skoda Superb Scout 2019: характеристики та коли стартують продажі

Чеський автобренд Skoda представив позашляхову версію свого флагмана Superb Scout.

Універсал став брутальнішим завдяки пластиковим накладкам на бамперах, колісних арках та псевдоалюмінієвому захисту нижньої частини кузова.

Обсяг багажника зріс до майже 2 тисяч літрів. У лінійці двигунів дволітрові: дизель на 190 кінських сил та бензиновий на 272 конячки.

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Продаж позашляхового універсала Skoda Superb Scout стартує на початку наступного року. Ціну виробники поки тримають у секреті.

До слова, Mercedes-Benz представив концепт свого електрокару S-Class – Vision EQS.

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