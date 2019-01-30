Смерть наступає за кілька годин: симптоми ботулізму та де знайти вакцину

З вакцинами проти ботулізму – біда. Вони є, але зберігають їх у Києві. І якщо випадок захворювання зареєстрований в іншій області, препарат тоді передають туди. Але це забирає багато часу, та і транспорту готового вчасно привезти вакцину теж в багатьох областях немає.

Ботулізм вражає нервову систему, з часом людину знерухомлює до втрати дихання та смерті. Єдині ліки – антитоксична сироватка, яку потрібно вводити за кілька годин після захворювання.

В профільному міністерстві антидот торік, нарешті, закупили. Утім, за розпорядженням МОЗ, сироватку від ботулізму зберігаються лише в Києві. Щойно в регіонах зареєстрували захворювання, до столиці мають одразу відправити швидку. На Івано-Франківську область лише одна машина. З Києва сироватку везти мінімум 12 годин. Пацієнт може померти.

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У МОЗі на складі 14 сироваток канадського виробництва, наданих ООН як гуманітарна допомога – міністерство готове одразу відправляти антидот, а от за транспортування має дбати місцева влада.

До слова, щоб не заразитися ботулізмом необхідно відмовитися від вживання копченої, в’яленої або солоної риби, якщо ви не знаєте як її готували.

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