Кількість загиблих від урагану Доріан зросла до семи

Ураган Доріан ослаб до другої категорії та впритул підійшов до американського штату Флорида.

На Багамських островах, де Доріан господарював напередодні, масштабні руйнування, зруйновані тисячі будинків, а кількість жертв зросла до семи.

Попри те, що сила буревію нині знизилася, він досі надзвичайно небезпечний, запевняють експерти.

Американці вже приготували узбережну зону – закрили вікна, укріпили стіни мішками з піском. Серфери користуються моментом та підкорюють велетенські хвилі, які підняло наближення Доріана.

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До слова, ураган зруйнував або серйозно пошкодив приблизно 13 тисяч житлових будинків. Швидкість вітру часом сягала майже 300 кілометрів на годину. Частину регіону затопило.

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