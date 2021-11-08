Справа MH17: у суді Нідерландів виступають родичі загиблих

У Нідерландах у судовому комплексі Схіпхол тривають слухання у справі про збиття літака рейсу MH17. Сьогодні слово у суді знову матимуть родичі загиблих.

Нинішній раунд слухань триватиме до 17 листопада.

Згідно з узгодженим раніше планом, наступного понеділка прокурори мали оголосити обвинувальний висновок. Проте цю дату змістили, оскільки суд таки хоче опитати свідка – російського військовослужбовця Сергія Мучкаєва, який влітку 2014 року командував 53-тьою зенітною ракетною бригадою РФ.

Слідчі встановили, що рейс МН17, який прямував з Нідерландів до Малайзії, збили з ракетного комплексу Бук російського виробництва, який належав саме цій бригаді.

Як відомо, пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року біля окупованого російськими військами Торезу (Донецька область). На борту літака перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

У червні 2019 року слідча група озвучила імена чотирьох підозрюваних у справі про збиття Boeing 777 рейсу MH17. Це троє громадян Росії (Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Олег Пулатов) і українець – Леонід Харченко. Усіх їх обвинувачують у вбивстві майже трьох сотень пасажирів.

Підозрювані не присутні на засіданнях суду. Інтереси Пулатова представляють адвокати фірми у Нідерландах.

У червні цього року на черговому засіданні у справі про катастрофу Boeing MH17 в небі над Донбасом обвинувачення представило доповнення до матеріалів справи. Ключовим моментом було те, що жодних українських військових літаків, здатних збити малайзійський Boeing, в районі його падіння не було.

Варто зазначити, що адвокатів, які представляють на судовому процесі у Нідерландах родичів загиблих пасажирів рейсу MH17, стали жертвами залякувань та стежень. Їм запропонували додаткові заходи безпеки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.