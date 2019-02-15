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Справжня м’ясорубка. Спогади воїнів, які 30 років тому покинули Афганістан

15 тис. загиблих військових. Понад півмільйона поранених. Саме таку ціну Радянський союз свого часу заплатив за криваву війну в Афганістані. Сьогодні рівно 30 років, як звідти вийшов останній радянський солдат.

В Афгані воювало майже 160 тис. українців. Живими додому не повернулися понад 2,5 тис. То була справжня м’ясорубка, – кажуть  учасники тієї війни.

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Ті, хто вижив – згадують: думали, що захищають Союз від загроз західного світу. А насправді ж були просто пішаками в геополітичних смертельних ігрищах Москви.

З початком російської агресії на Донбасі, саме ветерани тієї війни одними з перших пішли захищати східні кордони України. Тому, не маючи у 2014 році армії, саме завдяки таким добровольцям нам вдалося встояти перед московською навалою. І тепер на відміну від чужого Афгану нині бійці добре усвідомлюють, що воюють не за чиїсь імперські амбіції, а за свою Батьківщину.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп наказав вивести половину військ із Афганістану.

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