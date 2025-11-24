Президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз Україна перебуває у критичному моменті та тісно працює з партнерами, визначаючи кроки для завершення війни Росії.

Він зазначив, що Україна домагається, щоб у цих узгоджених із США кроках були передбачені визволення всіх українських полонених за формулою всі на всіх та повне повернення українських дітей, викрадених Росією.

Зеленський про мирний план

– Зараз ми перебуваємо у критичному моменті і ми працюємо дуже тісно з США, з європейськими партнерами, з багатьма іншими, визначаючи ті кроки, які можуть дозволити нам завершити війну Росії проти нас, проти України і дійсно принести безпеку всім, – сказав Зеленський під час Четвертого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи.

Глава держави зазначив, що зараз у ЗМІ багато шуму та політичного тиску через рішення, яке хоче ухвалити Путін, і через правове визнання його бажань.

Він підкреслив небезпечність того, що російський диктатор хоче, аби принцип територіальної цілісності та суверенітету не дотримувався.

– І я хочу наголосити ще одну річ. У тих кроках, які ми координуємо разом з США, ми стараємося, щоб були надзвичайно чутливі пункти у цих документах, включно з визволенням всіх українських полонених з Росії в формулі всі на всіх і повністю повернути всіх українських дітей, викрадених Росією, – заявив президент.

Зеленський також додав, що це важливі кроки, проте для справжнього досягнення миру необхідно більше. Він зазначив, що Україна продовжує співпрацювати з партнерами, особливо зі США, шукаючи компроміс, який посилить її, а не послабить.

Президент закликав учасників саміту підтримувати Україну, європейські принципи, а також рішення щодо передачі заморожених російських активів.

Він наголосив, що кордони не можна змінювати силою і що винні у війні не повинні залишатися безкарними. Зеленський додав, що вони мають відповідати за розв’язану війну, і саме тому рішення щодо замороження російських активів є важливим.

Раніше видання Axios опублікувало повний текст 28 пунктів “мирного плану” США. Згідно з проєктом, Київ має відмовитися від Донбасу, обмежити чисельність своїх військових сил та погодитися ніколи не вступати до НАТО.

У неділю, 23 листопада у Женеві після зустрічі представників США та України держсекретар Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів буде внесено зміни в американський “мирний план”.

