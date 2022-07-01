Липень, 01 в 17:44

Уряд вимагає від окремих категорій громадян України повернути отриману допомогу у розмірі 6 500 грн. Про це йдеться у листі Мінекономіки.

Факти ICTV поцікавилися у юриста Івана Лібермана, наскільки це законно – вимагати назад виплати, та чи може держава стягувати кошти через суд.

У листі зазначається, що Мінфін провів верифікацію заявок на отримання одноразової допомоги і встановив, що виплати отримали застраховані особи, які є працівниками бюджетних установ, а це суперечить умовам програми єПідтримка.

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Тож від людей вимагають повернути ці гроші. Щодо тих, хто цього не зробить добровільно, уряд звернеться до суду.

На думку Івана Лібермана, помилка в отриманні неправомірної одноразової допомоги лежить на тих, хто на неї подавав заявку.

– Ініціатива вийшла саме від конкретних людей. Правильно вони зрозуміли законодавство чи неправильно, розібралися чи не розібралися. Саме люди вийшли з ініціативою виплатити їм гроші. Тобто ініціатива помилки виходить від тих, хто отримав таку допомогу – від простих громадян, – говорить юрист.

За його словами, уряд має право та може звернутися до суду, щоб стягнути назад кошти – це єдиний законний механізм.

– До то ж людині, окрім повернення тих 6500 грн, треба буде сплатити ще судовий збір, а це можуть бути декілька тисяч гривень. Також можуть бути й інші витрати, наприклад, робота виконавчої служби, якщо після рішення суду людина добровільно відмовиться повернути гроші. Це все лягає на плечі боржника, – наголошує юрист.

Іван Ліберман вважає, що суд буде на боці держави, адже позивач надасть неспростовні докази. Крім того, такі ухвали судів будуть масовими, зазначає юрист.

За його словами, перекласти відповідальність за помилкове нарахування цієї допомоги, наприклад, на уряд чи програмістів, які розробляли застосунок для оформлення заявок, не вийде.

– В Україні є Консорціум підтримки номерів і адрес. І перед тим як подати позов до суду, стягувач (позивач) звернеться до цього Консорціуму. Якщо Консорціум встановить, що був факт технічних маніпуляцій із поданням заявки із певної електронної адреси, із певної IP-адреси, то це буде беззаперечним письмовим доказом у суді на користь позивача, – зауважує Іван Ліберман.

Юрист застерігає, що у людини просто не буде шансу перекласти провину на державу, на розробників програми тощо. Адже у разі сумніву людини, чи призначається їй допомога, вона могла просто зупинити процес оформлення і не подавати заявку, наголосив юрист.

Іван Ліберман заявив, що уряд планує поновити такі одноразові виплати українцям, адже коли виплачували ті 6 500 грн, багато хто перебував в окупації, та й взагалі не знав, що держава щось виплачує.

Проте цього разу громадянам треба бути пройти тимчасову реєстрацію у відповідних органах місцевих бюджетів, і тоді можна буде отримати допомогу від держави.