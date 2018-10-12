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Будемо гідними великих предків: присяга 80 юних кадетів у Києві

Майже сотня кадетів, майбутнього військової еліти держави, склали урочисту присягу на вірність українському народу.

Святкові урочистості та емоції ювілейного заходу не залишили байдужими навіть перехожих.

Урочиста присяга – це вже традиція для вихованців кадетського корпусу.

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Цьогоріч церемонія ювілейна – десята, тому проводять її на площі Конституції поруч з Верховною Радою.

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