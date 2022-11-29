За донат ЗСУ: win-win ініціативи для українських підприємців

Листопад, 29 в 13:31

Попри повномасштабну війну українська IT-індустрія за підсумками дев’яти місяців 2022 року демонструє зростання на 13%, обсяг ринку склав майже $5,5 млрд.

Галузь не тільки стала економічною опорою для держави та майбутнього відновлення національної економіки, а й драйвером донатів. Зокрема — галузь B2B-послуг.

Лідери консалтингових компанії та digital агенцій використовують різні інструменти як для допомоги армії, так і для утримання економічного фронту.

Зараз дивляться

Win-win ініціативою стали консультації за донати ЗСУ, яку одним з перших втілив впливовий український підприємець Артем Бородатюк. Алгоритм простий: експерти надають свої послуги підприємцям на безоплатній основі, підприємці донатять фондам та надсилають експертам свої питання та скріншоти з підтвердженнями.

У висновку маємо win-win: український бізнес отримує актуальну інформацію для розвитку, експерти — відгуки та репутацію, а ЗСУ — сотні тисяч доларів для пришвидшення перемоги.

Артем Бородатюк та його діджитал-дітище Netpeak Group

Ще на початку свого бізнесового шляху Артем Бородатюк вирішив, що просто розвивати бізнес і заробляти нецікаво, тому своєю місією вибрав допомагати розвиватися малому та середньому бізнесу (МСБ) в рідній країні. У 2015 р. підприємець заснував проєкт Моє місто.

Це краудфандингова платформа для реалізації ініціатив громадських організацій, благодійних фондів та просто небайдужих мешканців міста, які хочуть зробити життя навколо себе кращим.

За 7 років існування проєкту, який є фактично улюбленцем фаундера, доброчинці платформи зібрали 10,2 млн грн. Артем Бородатюк успішно розвинув бізнеси, які експортують послуги за кордон, наприклад, агентство Netpeak та Inweb, а також один з найпопулярніших за кордоном сервісів пошукової оптимізації Serpstat.

2022 рік підприємець зустрів з наснагою допомогти якомога більше як ЗСУ, так і економіці України.

Тому у червні 2022 року, дивлячись на зруйновані міста та бізнеси в Україні, Артем запустив соціальну ініціативу: будь-який український бізнес міг отримати професійну консультацію від фахівців Netpeak як подарунок за донат на ЗСУ.

Суми таких пожертв стартували від $100, хоча такі аудити коштують від $800. Тематика консультацій була від налаштування контекстної реклами до аудиту систем аналітики чи консультацій з B2B-продажів.

Загалом бізнес Бородатюка складається з 14 компаній із діджитал-сектору. Це дозволяє їм масштабуватися у час війни та донатити. Так, на боротьбу проти росії бізнеси одеського підприємця вже витратили понад $2 млн.

Саме тому, аби одночасно підтримати ЗСУ та малий бізнес в Україні, засновник Netpeak Group одним з перших втілив ідею консультацій за донати, яку підхопили далі.

Ментори в тилу та Артур Федоренко

Другою ластівкою win-win концепту консультацій бізнесу за донати стала ініціатива Ментори в тилу. Платформа запрацювала влітку 2022 року.

Механіка ініціативи проста: людина купує консультацію потрібного фахівця, а той перераховує частину або весь гонорар благодійному фонду, який обрав замовник послуги.

Засновником проєкту став Артур Федоренко, який до широкомасштабного вторгнення 9 років працював в ІТ-компаніях рекрутером. Коли почалася війна, Артур усвідомив, що треба створити централізоване місце для людей, яке поєднає тих, кому потрібна допомога, і тих, хто може її надати.

Ментори в тилу — це майданчик обміну досвідом і знаннями, на якому кожен може отримати менторську підтримку від досвідчених айтівців, засновників і менеджерів відомих компаній, як-от Google, Facebook, Amazon, Vimeo, Snapchat, Grammarly, MacPaw та ін. Понад 100 людей у ролі менторів надають професійні консультації у різних сферах.

Projector Mentorship Platform та Олександр Трегуб

Підхоплюючи тренд запущений Бородатюком, Projector вирішив дати можливість тим, хто хоче рости та розвиватися професійно, отримати мотивацію чи поштовх до карʼєрних змін. То ж за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес була створена Projector Mentorship Platform.

Це платформа для менторських сесій з експертами з креативних та технологічних індустрій. Вона працює на благодійній основі: менторську сесію можна придбати за донат (добровільний внесок будь-якого розміру) на підтримку України, перерахувавши кошти на один з фондів: Повернись живим, Projector Creative & Tech Foundation, Kolo, Госпітальєри або на спецрахунок НБУ.

Менторські заняття орієнтовані на професійний розвиток представників креативної та технічної індустрій, а також власників малого та середнього бізнесу.

Такі win-win ініціативи продовжують підтримувати українську економіку та реалізовувати спільну місію: якнайбільше грошей залишати в країні.

Дуже важливо, що більшість підприємців, що скористалися консультаціями за донат на ЗСУ — це невеликі, проте прибуткові та перспективні команди підприємців. І цей факт дійсно захоплює: українські під час війни активно розвиваються, допомагають одне одному та диверсифікують економіку, наближаючи перемогу.