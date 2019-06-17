Зміни у судовій системі – програма Ірини Шиби у Нових лідерах 2

80% українців і досі не довіряють судам, не зважаючи на реформу. Учасниця другого сезону проекту Нові лідери Ірина Шиба знає, як змінити систему.

Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя – ці два органи своєрідний відділ кадрів для всіх суддів країни. Проводять переатестацію, беруть на роботу, карають чи звільняють. Та от серед тих, кому довірили вершити долю колег після Революції гідності, чимало із заплямованою репутацією або величезними статками незрозумілого походження.

Одна з таких – екс-суддя Вищого господарського суду, а нині член Вищої ради правосуддя Лариса Іванова. Каже – свої п’ять квартир і будинок на 400 квадратних метрів заробила, коли працювала кочегаром.

І такі випадки лише підтверджують – потрібно негайно змінити правила відбору суддів над суддями, – закликає Ірина Шиба, учасниця проекту Нові лідери 2.

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За таким же принципом пропонує формувати й Вищу раду правосуддя. Туди мають увійти лише активісти та судді. Нині ж там є прокурори, науковці й адвокати. І це породжує конфлікт інтересів і підриває і так низьку довіру до суддів.

Ірина Шиба – планує розробити законопроект, що дозволить формувати і перевіряти суддівський корпус за новими правилами, які точно не допустять потрапляння туди сумнівних людей. Попри молодий вік, знання та досвід Ірина має. Вона правник та економіст. Вищу освіту здобула в Україні, Італії, Нідерландах та Польщі.

Щоб це реалізувати, Ірина долучилася до команди Фундації DEJURE, що займається моніторингом впровадження судової реформи, та вирішила взяти участь у проекті Нові лідери.

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