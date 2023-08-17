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Ксенія Павлишин, Журналістка Вікна. Новини

Судді МастерШефа влаштували обід у центрі Recovery: чим частували воїнів на реабілітації

Судді проєкту МастерШеф – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – відвідали центр реабілітації воїнів Recovery та приготували обід для українських захисників.

Військових частували традиційними стравами португальської кухні – курчам пірі-пірі, фейжоадою і паштейшем на десерт.

– Завжди, коли є новий смак – це цікаво. Я люблю наші українські страви та рецепти. І я знаю, що українці їх люблять. Але сьогодні хотів новий досвід, новий рецепт, – розповідає Ектор.

Звісно, зустріч не минулася без подарунків. До заходу долучились чимало українських бізнесів і рекламодавців, які прагнули підтримати українських військових.

Святковий обід – це спроба благодійної ініціативи Recovery трохи розважити українських захисників. Метою проєкту, створеного Віктором та Оленою Пінчуками, є допомога тяжкопораненим військовим, зокрема в реабілітації, і розвиток реабілітаційної медицини, допомога в протезуванні та освітні програми для медичних фахівців.

– Основний фокус проєкту – це реабілітація. Це не про відпочинок, це про дуже важку працю для кожного з них, тому їм теж треба натхнення. І такі заходи допомагають. А друга мета – вони допомагають, вони накривають, і це така енерготерапія і також частина лікування, – каже керівниця проєкту Recovery Світлана Гриценко.

Це лише перша акція від благодійного проєкту Recovery та Starlight Media на підтримку українських військових.

До слова, Starlight Media стала однією з перших українських компаній, що розробила комплексну стратегію підтримки ветеранів і ветеранок російсько-української війни. Тож попереду ще чимало натхненних зустрічей і яскравих вражень.

Ектор Хіменес-Браво, МастерШеф, Фонд Віктора Пінчука
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