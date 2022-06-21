Ситуація з пальним в Україні: постачання зросло вдвічі, проте проблеми не зникли – Куюн

Росіяни продовжують атакувати українську паливну інфраструктуру. Минуло уже кілька тижнів після того, як Уряд скасував обмеження на встановлення ціни пального.

– Ми бачимо дуже добру динаміку, ми бачимо, що вдвічі зросли обсяги добового постачання у червні порівняно з травнем. І ми бачимо, що вдвічі зросла кількість імпортерів. Їх зараз в два рази більше, ніж було до війни, – говорить директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Втім Куюн зазначає, що залишається дуже багато проблем при імпорті. Величезні черги на кордонах. Вони здебільшого виникають через процедури, які наші європейські сусіди запроваджують, але це говорить про те, що коли ми їх вирішимо, то отримаємо потенціал для подальшого зростання імпорту.

В Україні спостерігається непропорційну розподіленість палива: чим ближче до західного кордону, тим менше проблем з заправками і чергами. Ближче до Дніпропетровщини все більше машин стоять у чергах.

– Ми бачимо, що найбільш нормальна ситуація – це дійсно захід. Це ще Київ, Полтава, Дніпро. Найбільш складна – це центральна Україна: Черкаська, Кіровоградська області, Вінницька. Немає такої рівної картини. Бачимо, що основні центри споживання вони в пріоритеті, але це не означає, що інші регіони зовсім забуті.

Проблема в тому, за словами Сергія Куюна, що основні регіони вже наситили ринок і дозволили споживачам зробити запаси каністр.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.