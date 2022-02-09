Лідери Німеччини, Франції та Польщі на зустрічі у Берліні одностайно виступили у питанні збереження української безпеки та засудили скупчення російських військ на кордоні України.

Як заявили глави держав на спільній пресконференції канцлера ФРН Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та польського президента Анджея Дуди, головною метою є збереження миру в Європі.

– Наше спільне завдання – запобігти війні в Європі, – сказав глава німецького уряду.

Канцлер Німеччини додав, що всі три країни об’єднує одна мета – зберегти мир у Європі за допомогою дипломатів, чітких сигналів та готовності діяти спільно.

Сторони знову виказали занепокоєння через стягування військ Збройних сил РФ до українського кордону.

– Подальше порушення територіальної цілісності і суверенітету України неприйнятне і спричинить далекосяжні наслідки для Росії – політичні, економічні і точно геостратегічні, – попередив Олаф Шольц.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Берлін, Варшава та Париж мають на меті недопущення війни в Україні. Примітно, що ще вдень 8 лютого французький лідер перебував з візитом у Києві, де провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Президент Макрон заявив, що діалог з Росією є єдиним способом, що дозволить забезпечити мир в Україні.

Своєю чергою польський президент Анджей Дуда заявив, що зустріч із канцлером Шольцем та президентом Макроном продемонструвала, що в Євросоюзу є політична воля пошуку шляхів врегулювання кризи на російсько-українському кордоні.

– Ми маємо знайти рішення, щоб уникнути війни. Я думаю, у нас вийде, – сказав президент Польщі.

Раніше усі зазначені західні лідери виказували підтримку Україні у різний спосіб.

Напередодні президент Дуда запросив Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі перед самітом країн-членів НАТО.

Зокрема, уряд Польщі 8 лютого прийняв рішення про передачу Україні другого пакету військової допомоги.

Своєю чергою канцлер Шольц планує відвідати Київ вже наступного тижня, після чого здійснить візит до Москви, де пройдуть переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Еммануель Макрон, як вже було зазначено, був у вівторок в Україні. Паралельно з візитом була підписана угода між українською стороною та Міністерством економіки та фінансів Франції, згідно з якою Києву нададуть €200 млн кредиту, а також фінансові гарантії на €1 млрд.

Перед цим президент Франції здійснював візит до Росії, де провів багатогодинні переговори з очільником Кремля.

Джерела: DW, WELT