Тріщини від цоколя до даху: катастрофічна ситуація з аварійними будинками у Дніпрі

Тисячі мешканців Дніпра не застраховані від трагедії – у місті сотні старих будинків, серед яких чимало архітектурних пам’яток і всі вони потребують капітального ремонту. Там люди живуть з острахом, бо стіни у тріщинах і фундаменти ледь тримаються.

У самому центрі Дніпра є будинок, збудований в унікальному стилі та ліпнині. Цей будинок збудований на початку ХХ століття. Там збереглися не лише старовинні вуличні сходи, а й автентичне внутрішнє оздоблення. Але через особливості ґрунту й аварійний стан вся ця краса разом із мешканцями може піти під землю. Архітектурна пам’ятка тріщить по швам – щілини там від цоколя до даху.

Інша будівля – теж архітектурна пам’ятка, їй майже 110 років, колись була прибутковим домом. Нині там заселені з десяток квартир, на перших поверхах орендують приміщення. Капітального ремонту там не було жодного разу. Мешканці як можуть доглядають будівлю, але вона вже три роки вкривається тріщинами.

На ремонт будинку треба кілька десятків мільйонів гривень і майже 2 роки, щоб провести необхідні експертизи й отримати дозволи. Перший крок уже зробили – нещодавно замовили інженерне обстеження будинку.

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Загалом у Дніпрі 150 пам’яток архітектури та ще сотня будівель – у списку претендентів на цей статус. Більшість із них житлові. На інженерні обстеження приміщень із міського бюджету виділили майже 3 млн грн. А от на ремонт грошей немає.

Катастрофічна ситуація не лише з пам’ятками архітектури. На балансі міста 300 старих і 32 аварійні житлові будинки, які потребують капітального ремонту. За 2019 рік у місті-мільйоннику відремонтували лише 50 споруд.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що мешканці однієї з багатоповерхівок Полтави вже понад 20 років не можуть добитися від влади ремонту даху.

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