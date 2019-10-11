Будинок тримається на скотчі: у Верхньодніпровську людей не відселяють з аварійного дому

У Верхньодніпровську розвалюється будинок. Стіни і фундамент у тріщинах, сама триповерхівка фактично розколюється навпіл. Будівля має 4 рівень аварійності та підлягає негайному відселенню, але на ремонт чи тим паче нові квартири для людей у влади грошей немає.

Півсотні мешканців будинку на Дніпропетровщині щоденно наражаються на небезпеку. Будівля має 4 клас аварійності, квартири наскрізь пронизані тріщинами, а сам будинок фактично розвалюється навпіл.

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Кілька родин вже з’їхали з цього дому. Ті ж, кому нікуди дітися, з острахом чекають на найгірше. А відповідь у місцевої влади традиційна – грошей на ремонт немає.

Найбільше постраждав третій поверх – люди звідси виїхали, інші два досі заселені. 50 мешканців рятуються чим можуть, в хід йде будівельна піна і навіть скотч, який тримає стелю.

Будинок і досі рухається та розвалюється. Усе через підтоплення, вода збиралася під будівлею понад рік. Висновки офіційної експертизи міськради шокували місцевих – експлуатувати будівлю більше не можна.

Усе, чим змогли зарадити у міськраді – це експертиза та проектно-кошторисна документація. На ремонт грошей немає, на інше житло і поготів.

Передбачити у бюджеті гроші на цей будинок обіцяють наступного року. А поки людям доведеться сподіватися, що до капітального ремонту їх не привалить у власних квартирах.

Нагадаємо, у Судівці на Дніпропетровщині немає централізованого газо- та водопостачання і ніколи не було жодного інфраструктурного об’єкту.

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