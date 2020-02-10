Ціни на газ суттєво знизять влітку – Коболєв

Влітку 2020 року очікується суттєве зниження ціни на газ для населення.
За словами голови Нафтогазу Андрія Коболєва, вартість газу також переглянуть у лютому.
– Не хочу зараз розкривати ціну на імпорті, ми порадуємо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий. Влітку ми прогнозуємо суттєве падіння ціни, – сказав Коболєв.
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Він додав, що низькі ціни на газ можуть негативно вплинути на компанії, які видобувають його в Україні.
Наразі Нафтогаз отримав вже два листи від компаній, в яких йдеться про те, що вони хочуть закривати видобуток газу.
До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що введення в Україні двох платіжок за газ є правильним кроком. Проте необхідно, аби люди отримували їх одночасно та одним документом.
Він пообіцяв зробити все можливе, аби подавати людям відповідну інформацію зрозуміліше.