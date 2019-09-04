Ціни на газ у Європі впали до 10-річного мінімуму
Ціни на газ у Європі обвалилися до найнижчого за останні 10 років рівня. Експерти кажуть, що вони знижуватимуться й далі впродовж осені – щонайменше на 20%.
Аналітики кажуть, виробники мали б скорочувати видобуток.
Але Америка, яка віднедавна активно просуває на європейському ринку свій скраплений газ та Росія – активно борються за місце під сонцем і не збираються зменшувати обсягів. А ціна в Європі впливає і на українську, адже ми імпортуємо газ через країни ЄС.
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2019-09-04
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