Ціни на газ у Європі впали до 10-річного мінімуму

Ціни на газ у Європі обвалилися до найнижчого за останні 10 років рівня. Експерти кажуть, що вони знижуватимуться й далі впродовж осені – щонайменше на 20%.

Аналітики кажуть, виробники мали б скорочувати видобуток.

Але Америка, яка віднедавна активно просуває на європейському ринку свій скраплений газ та Росія – активно борються за місце під сонцем і не збираються зменшувати обсягів. А ціна в Європі впливає і на українську, адже ми імпортуємо газ через країни ЄС.

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Нещодавно в Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили резолюцію проти газопроводів Турецький потік і Північний потік-2.

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