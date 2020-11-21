Цьогоріч забіг в онлайн-форматі. У Дніпрі відбувся Half Marathon

Без одночасного старту та з дотриманням карантинних правил. В умовах пандемії у Дніпрі розпочався п’ятий ювілейний Dnipro Half Marathon. Вперше 2 тис. професійних спортсменів та аматорів бігли в онлайн-форматі.

Традиційний маршрут нині замінили на свої – звичні , а замість стрічки на фініші – результати на GPS-додатку у смартфоні. Новий адаптований формат розширив горизонти – брати участь у півмарафоні можна було навіть за межами України. До забігу спортсмени готувалися місяцями. А незмінним титульним партнером заходу стала українська промислова компанія Інтерпайп.

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Забіг об’єднав учасників з 22 країн світу. Учасники бігли 4, 10 та півмарафонські 21 кілометри. Без сотень глядачів та натовпу вже на фініші досвідчені спортсмени та аматори нагородили себе медалями.

До кожного нагороди заздалегідь прийшли поштою. Впродовж усіх п’яти років незмінним титульним партнером півмарафону залишається українська промислова компанія Інтерпайп.

Традиційно в рамках забігу Ветеранська десятка учасниками півмарафону стали і близько 300 військових. У біговому сезоні 2020 такі старти проходять в межах кожного забігу Run Ukraine.

І хоча пандемія внесла свої корективи навіть у спортивне життя, п’ятий ювілейний дніпровський півмарафон став заключним з п’яти етапів бігової ліги, яка цьогоріч вперше відбувається в онлайн-форматі.

Допомога від компанії Інтерпайп

Компанія Інтерпайп, Elme Messer Gaas і міська влада Дніпра уклали тристоронню угоду. Відтак киснем забезпечили три лікарні, які приймають пацієнтів із Covid-19.

Понад 20 лікарень Дніпропетровщини вже отримали допомогу від компанії – це життєвонеобхідне медобладнання, засоби індивідуального захисту.

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