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В этом году забег в онлайн-формате. В Днепре состоялся Half Marathon

Без одновременного старта и с соблюдением карантинных правил. В условиях пандемии в Днепре начался пятый юбилейный Dnipro Half Marathon. Впервые 2 тыс. профессиональных спортсменов и любителей бежали в онлайн-формате.

Традиционный маршрут сейчас заменили на свои — привычные, а вместо ленты на финише — результаты GPS-приложения в смартфоне. Новый адаптированный формат расширил горизонты — участвовать в полумарафон можно было даже за пределами Украины. К забегу спортсмены готовились месяцами. А неизменным титульным партнером мероприятия стала украинская промышленная компания Интерпайп.

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Забег объединил участников из 22 стран мира. Участники бежали 4, 10 и полумарафонские 21 километры. Без сотен зрителей и толпы уже на финише опытные спортсмены и любители наградили себя медалями.

К каждому награды заранее пришли по почте. На протяжении всех пяти лет неизменным титульным партнером полумарафон остается украинская промышленная компания Интерпайп.

Традиционно в рамках забега Ветеранская десятка участниками полумарафон стали и около 300 военных. В беговом сезоне 2020 такие старты проходят в пределах каждого забега Run Ukraine.

И хотя пандемия внесла свои коррективы даже в спортивную жизнь, пятый юбилейный Днепровский полумарафон стал заключительным из пяти этапов беговой лиги, которая в этом году впервые проходит в онлайн-формате.

Помощь от компании Интерпайп

Компания Интерпайп, Elme Messer Gaas и власть Днепра заключили трехстороннее соглашение. Кислородом обеспечили три больницы, которые принимают пациентов с Covid-19.

Более 20 больниц Днепропетровщины уже получили помощь от компании — это жизненно необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты.

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