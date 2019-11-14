Туск: Росія – стратегічна проблема ЄС

Росія – не стратегічний партнер, а стратегічна проблема Євросоюзу. Так заявив президент Єврокомісії Дональд Туск під час промови в Європейському коледжі в Бельгії.

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Він також не має жодного сумніву, що стратегічна мета Путіна – не лише поновити контроль над територіями колишнього Радянського Союзу, але й систематично послаблювати ЄС, спонукаючи до розділення.

– Моя боротьба за єдність Євросоюзу розпочалася практично з першого дня на посаді. Йшлося про агресивну політику Кремля. Я був і залишаюся переконаним, що ставка у цій грі – не лише майбутнє незалежної України та безпека центральної Європи, але й суверенітет Європи як політичної структури, – заявив президент Єврокомісії Дональд Туск.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

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