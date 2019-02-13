У Бельгії через страйк закрили аеропорти

В Бельгії сьогодні загальнонаціональний страйк, участь у якому беруть і працівники авіації.

МЗС України рекомендує громадянам мати це на увазі. Бельгійці на добу закрили свій повітряний простір.

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Від учора міжнародний аеропорт Шарлеруа в Брюсселі закритий – до 10 години нинішнього вечора. Інший аеропорт – Завентем – працюватиме у вкрай обмеженому режимі.

Акція профспілок паралізує сьогодні практично всю транспортну інфраструктуру Бельгії. Відносно нормально ходитимуть лише міжнародні потяги.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що над Бельгією не літали літаки – причина.

Опубліковано Лютий, 13 в 14:45



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