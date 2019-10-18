Котельні готові, але їх не запускають. Коли буде тепло у Смілі

З насторогою чекають холодів у містечку Сміла на Черкащині. За останні п’ять років майже 70-тисячне місто жодного разу не отримало тепло вчасно. Торік через це тут навіть оголошували надзвичайний стан, а сміляни перекривали дорогу. Все через багатомільйонні борги перед постачальником газу, накопичені приватною компанією. Вона обігрівала переважну частину жителів райцентру впродовж семи років.

З настанням холодів освітні заклади закривали. Хворих відправляли на денний стаціонар чи виписували раніше. Торік тепло тут з’явилося в середині листопада. Нині жовтень гріє літньою температурою. У палатах зараз 19 і вище градусів.

Попри теплу погоду, у закладі, навчені минулим досвідом, підготувалися до холодів. Але сподіваються, що цього року не замерзатимуть у приміщенні.

Торік інвестори встановили тут модульну котельню, що працює на палетах. Вона зможе обігрівати всі корпуси медзакладу, поліклініку і кілька житлових 5-поверхівок. При цьому, за опалювальний сезон можна заощадити до мільйона гривень. Але запуск котельні гальмують міські депутати.

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Усі 19 газових котелень Сміли готові до опалювального сезону повністю, запевняють чиновники, але запустити їх не можуть. Бо торік газовики демонтували кілька ділянок газопроводів – бо коли місто замерзало, то самовільно зривали пломби і відбирали блакитне паливо.

Вчасно увійти в опалювальний сезон Смілі не дають і борги.

Попередній приватний теплопостачальник завинив Нафтогазу 86 млн грн, тепер цю суму потрохи сплачує місто. Ще понад 60 млн Сміла боргує компанії Черкасигаз. Аби не зривати опалювальний сезон, Кабмін виділив місту понад 16 млн допомоги, 600 тис. дала область.

Щойно частина заборгованої суми надійде газовикам, вони за кілька днів подадуть газ у мережі тепловиків.

Опалювальний сезон у Смілі планують розпочати 25 жовтня, до того часу погода сприяє владнанню всіх фінансових і технічних моментів. 70 тис. жителів дуже сподіваються, що цієї зими їм не доведеться мерзнути і виходити на масові протести.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, що у Миколаєві через борги під загрозою початок опалювального сезону.

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