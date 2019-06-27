Погода 27 червня в Києві протягом дня буде погіршуватися, очікуються шквали вітру і тимчасові грози.

Погода у Києві, за прогнозами синоптиків буде дощовою. Температура вдень у столиці підніметься до +29°, вночі стовпчики термометрів показуватимуть +15°.

Вдень пройдуть дощі з грозами. Вітер південно-західний, до 6,8 м/с. Сонце у Києві 27 червня зійшло о 4.48, а зайде о 21.13.

Читайте: Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня

– У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 червня у Києві та області очікується гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними синоптика Наталії Діденко, у найближчі години у Києві очікується посилення вітру та сильні дощі.

– Атмосферний фронт фактично нависає. При грозі – будьте уважними – в окремих районах є ймовірність сильної зливи із шквалом, можливий локально град, – написала вона.