У Харкові бракує найнеобхіднішого: як живе Харків на десятий день війни

Росія підступно з неба бомбардує Харків, знищуючи житловий сектор, пам’ятки архітектури, трансформаторні підстанції, ринки, адмінбудівлі, гуртожитки та школи.

За даними рятувальників, найбільше бомбардувань за добу зазнали Салтівка, ХТЗ, Нові будинки, Холодна гора та центр. Загалом близько 40 будинків.

За дев’ять днів нищівної навали Росії лише на Харківщині загинули 188 людей, серед яких п’ятеро дітей. Вцілілі шукають хліб, засоби гігієни – бракує найнеобхіднішого.

Сьогодні Харківська область очікує на 20 залізничних вагонів гуманітарної допомоги. Однак містяни кажуть, що отримати гуманітарку вкрай складно. Діставшись під обстрілами до визначених адрес, вони побачили зачинені двері. Урядники працюють над логістикою та просять не вірити фейкам.

Місто, яке ще донедавна вважали російськомовним, де і досі співають пісень російською, але вже в укриттях, де навіть в’язні у СІЗО вивішують жовто-блакитний стяг. Місто, куди РФ прийшла російськомовне населення, напівоточений регіон перемелює ворога немов м’ясорубка.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що про Харків писатимуть у підручниках з історії, як про місто, яке серед інших витримало найстрашнішу навалу з часів II світової війни, місто, де триває десятий день геноциду.

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