Під час військових дій Росія використовує проти України касетні бомби, які значно збільшують збитки та втрати.

За даними Bellingcat, вони застосовувалися для обстрілу об’єктів у Харківській та Сумській областях.

Касетні бомби – зброя, яка розкидає над зоною враження розривні суббоєприпаси невеликого розміру. Вони своєю чергою розсіюються і вражають значно більшу територію.

Цей вид зброї критикують за завдання великої шкоди. Наразі понад сто країн світу підписали Конвенцію про касетні бомби, яка забороняє їхнє використання. Однак у цьому списку немає Росії та України.

Під час бойових дій спеціалісти зафіксували застосування касетних бомб.

Наприклад, є ознаки, що у Харкові вони використовувалися 25 лютого у районі житлових кварталів, неподалік дитячої лікарні.

– Росія використовує реактивні снаряди з касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 Ураган та БМ-30 Смерч. Ці ракети мають касетну бойову частину, у якій розташовуються суббоєприпаси і яка наприкінці польоту відокремлюється від хвостової частини із двигуном. Після розсіювання боєприпасів ракетний двигун і залишки боєголовки продовжують летіти далі траєкторією і часто втикаються в землю, – йдеться в повідомленні.

Russian missile hit kindergarten pic.twitter.com/mrbwzvwYWJ — Олександр Мережко (@3TrAmvL026aJRar) February 25, 2022

Максимальна дальність польоту ракет Урагану та Смерчу – 35 та 70 км відповідно. Це означає, що вони можуть завдавати ударів з території РФ.

Потрапив під обстріл касетними боєприпасами й дитячий садок в Охтирці Сумської області.

Навіть якщо застосовувати касетні боєприпаси для враження військових об’єктів, вони смертоносні для мирного населення, оскільки часто лишаються одиниці, що не розірвалися, які можуть загрожувати життю людей.

Але у житлових кварталах це взагалі неприпустимо та заздалегідь розраховано на вбивство простих громадян.

Джерело: Bellingcat

Фото: Олександр Мережко (скрін)