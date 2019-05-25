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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка

У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка № 152 на проспекті Героїв.

У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка

У Дніпрі під час руху загорілася маршрутка. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Водій автомобіля почав гасити пожежу ще до приїзду рятувальників. Йому вдалося ліквідувати загоряння.

Читайте: ВАЗ відкинуло у дерево, BMW зім’яло, як бляшанку: на Полтавщині трапилася ДТП

Пізніше встановили, що причиною задимлення стала несправна проводка в автомобілі.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок пожежі в індійській школі загинули 19 учнів.

Джерело: Інформатор

Фото: Dreamstime

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