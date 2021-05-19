У 2021 році День Києва випадає на 30 травня. Щороку його святкують в останню неділю травня. Але цьогоріч формат заходів адаптували до карантинних вимог.

Основними локаціями стануть Арка дружби народів та Співоче поле. Святкувати День Києва 2021 почнуть ще 26 травня. Саме на цей день запланована музична екскурсія від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького Андріївським узвозом.

А 29 травня на киян чекає урочисте відкриття 50-го Київського міжнародного кінофестивалю Молодість, який триватиме просто неба протягом тижня. У його глядачів буде можливість переглянути близько 200 кінострічок.

Програма заходів на День Києва 2021

29-30 травня на Співочому полі відбудеться Kyiv fan fest;

30 травня на Хрещатику стартує традиційний спортивний благодійний проект Пробіг під каштанами;

29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування Кубок столиці, Відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку, а також вітрильна регата на Київському річковому вокзалі;

29-30 травня у Музеї історії міста Києва презентують нову тематичну екскурсію Міфи і фейки про Київ;

з 29 травня до 6 червня у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця запланована виставка Старий Київ у поштівках, а 28 травня тут відбудеться хоровий фестиваль-конкурс Як тебе не любити, Києве мій.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Також до Дня міста Києва підготували низку заходів, які проведуть в онлайн-форматі. Зокрема, з 25 до 30 травня у київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться Міський фестиваль дитячої творчості Як тебе не любити, Києве мій.

Крім того, в онлайн-форматі заплановані ХІХ Міжнародний фестиваль‑конкурс дитячо-юнацької журналістики Прес-весна на Дніпрових схилах, Кубок Київського міського голови з шахів Кришталева тура, міський конкурс краєзнавчих робіт Марафон музеїв при закладах освіти міста Києва: найцікавіша історія експонату, міський багатожанровий онлайн-фестиваль Творча весна-2021.

Свята у травні

Хоча і останній місяць весни вже добігає кінця, все ж є ще декілька святкових дат, з якими варто привітати один одного. Так, згідно з календарем свят на травень, цьогоріч 20 травня в Україні святкують День вишиванки.

А от 23 травня варто не забути привітати з професійним святом усіх морських піхотинців.