Порівняння штрафів за порушення ПДР в Україні та Польщі

19-річний син Миколи Кулеби досі в медикаментозній комі. Лікарі не беруться прогнозувати, якими ж наслідками для нього може обернутися дорожньо-транспортна пригода. А допоки усі учасники тієї моторошної аварії досі під наглядом медиків, Факти взялись з’ясувати, чому в той час, як у Європі кількість інцидентів на дорогах щороку зменшуються, в Україні вона залишається на тому ж, катастрофічно високому рівні.

Хто винний в ДТП з’ясовуватимуть слідчі.

За даними поліції з початку року в країні трапилось 130 тис. аварій, загинуло понад дві тисячі українців. Громадські активісти таку статистку пояснюють трансформацією поліції в універсальних солдатів, ліквідувавши дорожній патруль.

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Поліція хоче зменшити смертність на дорогах, утім, схоже не зовсім розуміє як це зробити. Ідею збільшення штрафів за їзду без пасків безпеки до 850 гривень – Рада не підтримала, хоча саме великі штрафи можуть стимулювати українців не порушувати.

Італійцям перевищення швидкості категорично невигідно – штраф понад 3 тис. євро.

На радикальні кроки зважився Брюссель обмеживши швидкість у деяких районах до 30 км/год , з 2021 року обмеження поширять на все місто. Результат – зменшення аварій на 40%. У Сполучених Штатах порушення правил один з найважчих злочинів. Штрафи стартують від ста до кількох тисяч доларів.

В Україні все навпаки, і відповідні результати. Та найгірше – ніхто з цим робити нічого не хоче. З одного боку посадовці за підвищення штрафів, та бояться їх впровадити і втратити рейтинги.

Панацея від порушень для правоохоронців фото і відео фіксація, яку вже не перший рік не можуть запустити. Та в умовах, коли водії відчувають повну безкарність і безконтрольність , вона вряд чи допоможе.

Факти ICTV раніше писали про те, чому дороги в Україні залишаються трасами смерті.

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