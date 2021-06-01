Україна має план Б – Зеленський щодо альтернативи членству в НАТО

Україна має план Б на той період, який необхідний для повноцінного вступу в НАТО.

Зокрема, Київ готовий розглянути отримання гарантій безпеки від Європейського Союзу та США, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він висловив думку, що гарантована має бути не лише підтримка в оборонній сфері, а й у питанні енергетичної безпеки.

– Але це має бути не умовний Будапештський меморандум, який будь-який його підписант міг порушити. Відверто скажу: я збираюся обговорити таку можливість з президентом США Джо Байденом, тому що такі переговори лежать за межами Нормандського формату, – наголосив очільник держави.

За його словами, те, що Україна розглядає таку можливість свідчить про намір зупинити війну та гарантувати безпеку громадян.

Зеленський додав, що ініціатива знаходиться не в геополітичній площині, а є спробою зберегти життя людей і припинити стрілянину на лінії фронту.

Глава держави також зазначив, що у разі вступу в НАТО Україна не має наміру звертатися до п’ятого пункту Північноатлантичного договору про колективну оборону до того часу, доки на її територію не почнеться широкомасштабне вторгнення.

Президент наголосив, що у разі, якщо Альянс боїться захищати країни, що входять до військового блоку, організація просто втрачає свою цінність.

Нові вимоги НАТО до України

28 травня на засіданні Комітету з партнерства та колективної безпеки НАТО Україна отримала новий пакет Цілей партнерства з Північноатлантичним Альянсом.

Документ містить план реформування оборонної сфери на період до 2025 року.

Крім того, помічник генерального секретаря НАТО з питань операцій Джон Манза наголосив, що Україна на сьогодні є найважливішим партнером Альянсу.