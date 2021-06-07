Володимир Зеленський закликав негайно вирішити питання щодо вступу України до НАТО. Він підкреслив, що українці дедалі менше вірять у те, що їхня країна стане членом Північноатлантичного Альянсу, і це є великою проблемою. Попри це, глава держави вірить, що з часом Україна стане членом НАТО.

– Якщо нам будуть раді у НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас як члена, то не варто дивитися у бінокль та обговорювати якесь далеке майбутнє.

Президент України наголосив, що План дій щодо членства в НАТО стане справжнім сигналом того, що Україну бачать у майбутньому як частину Альянсу.

– Питання має бути вирішено негайно. Зараз нам загрожує небезпека, поставлена на карту наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога.

Членство в НАТО

Нещодавно Володимир Зеленський повідомляв, що має план Б щодо членства в НАТО. Також президент наголосив, що Україна може отримати гарантії безпеки від США та Євросоюзу. Цю можливість він має намір обговорити з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Axios