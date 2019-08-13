Менше випорожнятися: президент Бразилії вигадав спосіб боротьби зі зміною клімату
Президент Бразилії вигадав дивний спосіб боротьби зі зміною клімату. На його думку, для цього людям треба менше випорожнятися.
Щоб рідше ходити в туалет, він запропонував почати менше їсти.
Раніше ж президент Бразилії заявляв, що питання глобального потепління перебільшене і стосується лише веганів, які їдять тільки рослини.
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Також він звинувачував у зміні клімату зростання населення.
До слова, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував фото королеви Єлизавети в образі телепузиків.
2019-08-13
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