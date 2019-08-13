Менше випорожнятися: президент Бразилії вигадав спосіб боротьби зі зміною клімату

Президент Бразилії вигадав дивний спосіб боротьби зі зміною клімату. На його думку, для цього людям треба менше випорожнятися.

Щоб рідше ходити в туалет, він запропонував почати менше їсти.

Раніше ж президент Бразилії заявляв, що питання глобального потепління перебільшене і стосується лише веганів, які їдять тільки рослини.

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Також він звинувачував у зміні клімату зростання населення.

До слова, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував фото королеви Єлизавети в образі телепузиків.

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