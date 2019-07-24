Український пілот Булавка вразив британців і отримав нагороду Riat-2019

Тріумф українських пілотів на престижному міжнародному авіашоу у Великобританії. Військовий льотчик Юрій Булавка показав вищий пілотаж на Су-27, який визнали найкращим і найкрасивішим пілотажем на бойовому літаку.

Юрій Булавка – льотчик першого класу, заступник командира бригади тактичної авіації Повітряних сил із Миргорода, що на Полтавщині.

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Royal International Air Tattoo – авіашоу, яке відбувається щороку у Британії. 2019 року у ньому взяли участь 25 представників з різних країн Європи.

Українці вже вигравали головний приз 1996 року. Юрій Булавка отримав нагородний кубок, на якому викарбувані імена всіх попередніх переможців. Згодом там з’явиться і ім’я українця.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок падіння вертольота Мі-2 загинув його пілот.

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