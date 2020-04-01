У Рубіжному через коронавірус закрили одразу два відділення лікарні

Ще тиждень тому в Рубіжанській лікарні були звичні медичні будні. Тут приймали пацієнтів, готувались до коронавірусу, і навіть встигли отримати один позитивний результат. Однак тепер тут разом з інфекційним відділенням закрите ще одне – терапевтичне.

Тепер терапевтичне відділення не приймає нових і не виписує пацієнтів, які одужали, а їх вже майже 30. До того ж 24 працівники медперсоналу, які контактували з хворим, також на карантині. Вже 3 квітня вони пройдуть повторний експрес-тест. Поки в області очікують на реактиви, Рубіжанська лікарня приймає нових пацієнтів з підозрою на коронавірус. Докладніше в сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, перша людина, яка заразилася коронавірусом у Луганській області, спілкувалася з нардепом Сергієм Шаховим, у якого підтверджений діагноз Covid-19.

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