У Запоріжжі на дитину впала 150-кілограмова дерев’яна скульптура
У запорізькому парку відпочинку маленьку дівчинку на очах батьків розчавила багатокілограмова дерев’яна скульптура.
Із тяжкими травмами дитину ушпиталили до реанімації. Втім, вранці 9 березня, попри зусилля медиків, 8-річна дівчинка померла, так і не опритомнівши.
Керівництво парку вважає те, що трапилося – нещасним випадком. Переконують, що за кілька днів до свята вирізьблену з дерева фігуру ведмедя прибрали та збиралися утилізувати. Але хтось нібито повернув її на місце.
Подробиці дивіться у сюжеті Андрія Почтєва.
До слова, Факти ICTV розповідали про вбивство дитини В’ячеслава Соболєва.
2020-03-09
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