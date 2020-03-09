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У Запоріжжі на дитину впала 150-кілограмова дерев’яна скульптура

У запорізькому парку відпочинку маленьку дівчинку на очах батьків розчавила багатокілограмова дерев’яна скульптура.

Із тяжкими травмами дитину ушпиталили до реанімації. Втім, вранці 9 березня, попри зусилля медиків, 8-річна дівчинка померла, так і не опритомнівши.

Керівництво парку вважає те, що трапилося – нещасним випадком. Переконують, що за кілька днів до свята вирізьблену з дерева фігуру ведмедя прибрали та збиралися утилізувати. Але хтось нібито повернув її на місце.

Подробиці дивіться у сюжеті Андрія Почтєва.

До слова, Факти ICTV розповідали про вбивство дитини В’ячеслава Соболєва.

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