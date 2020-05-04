Uber Eats припинить роботу в Україні з 3 червня

Сервіс із доставки їжі Uber Eats повідомив про припинення роботи в Україні з 3 червня 2020 року.

Ми ухвалили важке рішення про припинення роботи Uber Eats в Україні з початку червня. Це продовження нашої стратегії з концентрації зусиль та ресурсів на головних ринках Uber Eats у всьому світі, – йдеться в повідомленні.

У прес-службі Uber Eats підкреслили, що ретельно дослідили бізнес-показники на конкурентному ринку доставки їжі.

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У компанії відзначили, наразі планують зробити все можливе, щоб мінімізувати вплив цього рішення на співробітників, ресторани-партнери, партнерів по доставці та клієнтів.

– Ми плануємо і надалі інвестувати у розвиток наших сервісів в Україні, пропонуючи людям доступ до безпечної, доступної та надійної мобільності з додатком Uber. Ми інвестуватимемо в наші надійні партнерські відносини з водіями і партнерами, – додали в Uber Eats.

Uber – міжнародна технологічна компанія, яка працює у понад 700 міст у 70 країнах.

На українському ринку UberEats з’явилась у лютому 2019 року. Наразі сервіс працює в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Вінниці та Дніпрі.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про роботу у службах доставки в Україні і яку їжу українці люблять замовляти найчастіше.