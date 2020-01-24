Україна розпочала віртуальний реверс газу з ЄС – як це працює

Україна розпочала так званий віртуальний реверс газу з Європи. Це означає, що паливо в трубі вже не перекачують через кордон двічі, – з Росії в Європу, а потім із Заходу назад в Україну, як це було дотепер. Між ГТС відбувається взаємозалік – необхідні Києву обсяги імпорту просто мінусують від транзиту російського газу в ЄС.

Раніше робити віртуальний реверс не могли через невигідні угоди з Газпромом. Та завдяки анбандлінгу та підписанню нового транзитного контракту за європейськими правилами, Україна, нарешті, розв’язала собі руки.

Газпром більше не обмежує нашу ГТС своїм монопольним становищем. Тож ми можемо інтегруватися в європейський ринок. Можливостей – більш ніж достатньо.

Факти ICTV раніше писали про те, що Коболєв у Давосі розповів про переваги та перспективи ГТС.

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