Сморід і гниль замість біогазу – чому в Україні не працює сортування харчових відходів

У Європі з харчових відходів роблять біогаз, у нас – вони гниють і пропадають, у кращому випадку найсвідоміші відвозять їх на ферми чи у притулки для тварин.

Загалом в Україні з харчовими відходами, їх сортуванням чи переробкою – проблема неабияка, бідкаються ресторатори. Якби вони не сортували – на полігон викидається все разом.

Як вихід – харчові відходи могли б знадобитись притулкам для тварин. В одному з найбільших під Києвом – понад 2,5 тисячі котів і собак, щоб їх прогодувати, треба півтори тонни харчів на день.

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У Європі харчові відходи – цінний енергетичний товар. У Швеції залишки їжі щодня машинами везуть на спеціальну базу. Там у величезних чанах масу змішують з торфом і отримують біогаз для громадського транспорту столиці. У кожної господині спеціальний пакет для відходів з кухні, які вона викидає в окремий контейнер. Нічого складного, просто Швеція цим займалася довго і системно.

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Опубліковано Жовтень, 12 в 17:55



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