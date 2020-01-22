Українська символіка та ланцюги єднання: День соборності в Україні

Сьогодні Україна відзначає День соборності. 22 січня 1919 року на Софійській площі проголосили Акт Злуки УНР та ЗУНР. Українська народна республіка була в півтора рази більшою ніж нині. Але проіснувала лише 147 днів.

На День соборності в Україні люди традиційно влаштовують ланцюги єднання. Перша акція відбулася 1990 року. Традиція жива й досі.

Під музику, кричалки та сигнал машин – так кияни відзначають річницю соборності. Традиціям не зраджують – зустрічаються біля моста Патона. Попри різний вік учасників, мета у них одна – єдність та соборність України.

Людно цього дня і в інших містах. Від ранку у більшості обласних центрів українці вийшли на вулиці з національною символікою. Святкування триватимуть цілий день. І в кожному регіоні обіцяють свої цікавинки. Приміром, в Ужгороді вже розгорнули 100-метровий стяг і пронесли його містом. Подробиці у сюжеті Олега Корнієнка та Світлани Ковбиці.

До слова, Факти ICTV розповідали про 7 фактів про День соборності України.

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