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Факти / Надзвичайні події

Під Сумами розбився вертоліт Мі-2 – пілот загинув

У Сумській області внаслідок падіння вертольота Мі-2 загинув його пілот.

Під Сумами розбився вертоліт МІ-2

Поблизу села Яблучне Великописарівського району Сумської області під час обприскування полів впав вертоліт Мі-2.

На жаль, пілот загинув.

Трагедія сталася близько 15.30.

ЧитайтеНа Харківщині впав навчально-тренувальний літак Л-39

Причини падіння вертольота з’ясовуються.

Нагадаємо, 30 травня неподалік у Рівненській області сталася аварія військового гелікоптера Мі-8, який виконував навчально-тренувальний політ.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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