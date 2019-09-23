Український Шерлок Холмс. У Києві розпочалися зйомки серіалу Найкращий сищик

У Києві розпочалися зйомки 8-серійної стрічки Найкращий сищик. Детективна комедія перенесе глядача на сто років назад і розповість про неймовірні пригоди колишнього таємного агента служби розшуку, а потім приватного сищика Івана Підіпригори та його помічника, графа Осики-Маєвського. Серіал знімають за мотивами серії пригодницьких книжок українського письменника Владислава Івченка. Прем’єру фільму планують на каналі ICTV 2021 року.

Виконавець головної ролі, актор Дмитро Рибалевський обіцяє – з таким сюжетом не занудьгуєш. Авантюрно-пригодницький серіал знімають у стилі ретро.

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І, як годиться, у такого детектива має бути свій доктор Ватсон. У Івана Підіпригори – це граф Осика-Маєвський. Веселий та кумедний невдаха і, водночас, досить спостережливий, він завжди готовий прийти на допомогу. Виконавець другої головної ролі, відомий актор Назар Задніпровський каже – навіть і не помітив, як поринув в атмосферу сторічної давнини.

Пілотну першу серію знімають за підтримки Українського культурного фонду. Творці фільму кажуть, 8-серійна пригодницька стрічка обов’язково вийде на каналі ICTV.

До слова, фільм про Іловайську трагедію виходить на великі екрани.

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