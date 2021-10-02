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Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3822 Про реформування державного концерну Укроборонпром.

Про це розповів генеральний директор держконцерну Юрій Гусєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він висловив подяку всім народним депутатам, причетним до розробки та прийняття відповідного законопроекту, Кабміну, а також міжнародним партнерам України.

За словами Гусєва, тепер Укроборонпром отримав можливість структурного перезавантаження 118 підприємств, понад два десятки яких знаходяться на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях.

Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни
Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни
Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни
Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни
Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни
Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни
Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни / 3 фотографии

Крім того, буде впроваджено нові підходи корпоративного управління, які убезпечать підприємства оборонного комплексу від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та спроб прямого політичного впливу.

Також Укроборонпром отримає право створювати спільні підприємства з іноземними партнерами, здійснювати трансфер технологій і залучати прямі інвестиції для виготовлення новітніх зразків озброєння та військової техніки як для Збройних сил України, так і на експорт.

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Джерело: Facebook Юрія Гусєва

Фото: Facebook Юрія Гусєва

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