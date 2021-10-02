Зеленський схвалив реформу Укроборонпрому: очільник держконцерну розповів про зміни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №3822 Про реформування державного концерну Укроборонпром.

Про це розповів генеральний директор держконцерну Юрій Гусєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він висловив подяку всім народним депутатам, причетним до розробки та прийняття відповідного законопроекту, Кабміну, а також міжнародним партнерам України.

За словами Гусєва, тепер Укроборонпром отримав можливість структурного перезавантаження 118 підприємств, понад два десятки яких знаходяться на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях.

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Крім того, буде впроваджено нові підходи корпоративного управління, які убезпечать підприємства оборонного комплексу від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та спроб прямого політичного впливу.

Також Укроборонпром отримає право створювати спільні підприємства з іноземними партнерами, здійснювати трансфер технологій і залучати прямі інвестиції для виготовлення новітніх зразків озброєння та військової техніки як для Збройних сил України, так і на експорт.

Джерело: Facebook Юрія Гусєва

Фото: Facebook Юрія Гусєва