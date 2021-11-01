Укроборонпром развертывает производство боеприпасов для гранатометов

Укроборонпром впервые за времена Независимости запускает производство снарядов для ручных гранатометов, которые так необходимы на фронте.

Выстрел Вог 17-В – полностью разработанный в Украине частным Конструкторским бюро Вектор. По сравнению с устаревшим советским образцом он более надежный. В частности, в случае незапланированного выстрела на дистанцию ​​до 10 метров – детонатор не сработает, уверяют разработчики.

ВОГ-17-В испытывали за последние два года. Теперь технология будет передана государственному предприятию Импульс в Шостке (Сумская область).

Но для запуска серийного производства нужно еще дождаться одобрения бюджета на следующий год, в котором должны заложить его стоимость. В настоящее время украинская армия покупает боеприпасы для гранатометов за рубежом.

– Мы будем предлагать Министерству обороны рассмотреть возможность включения в государственный оборонный заказ этой продукции и другой продукции, которую мы производим на наших предприятиях, – рассказывает Юрий Гусев, генеральный директор Укроборонпрома.

Генеральный директор конструкторского бюро Вектор Виталий Жуков отметил, что в настоящее время в мире только 12 стран полным циклом производят боеприпасы.

– И сегодняшнее событие – сильный ответ для того, что наше государство не только вышло на обеспечение собственных вооруженных сил, но еще и заняло передовые позиции с точки зрения экспортной составляющей, – говорит Жуков.

Читайте:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.