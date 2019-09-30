Утримати робочу силу. За яку зарплату заробітчани готові повернутися в Україну

Автовокзал поблизу Київського залізничного, в народі його називають яма. Звідси щодня курсують десятки автобусів із заробітчанами до Польщі та Чехії. Саме ці країни лідери з працевлаштування українців за кордоном.

Заробітчани зізнаються, що працювали б вдома, та зарплати малі. Це одна з головних причин від’їзду більшості мігрантів. За даними Міністерства соцполітики нині понад 3 млн українців офіційно працюють за кордоном, ще приблизно стільки ж – нелегали.

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Та найбільша проблема, що через нестачу робочих рук Україна не зможе підняти власну економіку і всі амбітні плани нового уряду можуть провалитися, бо працювати просто нікому. Насамперед відчувається брак робітничих професій.

На ринку праці чимала потреба у продавцях, швачках, машиністах, інженерах, будівельниках та медиках. Причому зарплати пропонують уже далеко не мінімальні.

Експерти кажуть, що аби хоч трохи втримати людей від заробітчанства держава має збільшити темпи економічного розвитку – до 5% на рік.

Погоджуються з цим і самі роботодавці. Компанії не мають іншого вибору, як піднімати зарплату, бо конкурувати доводиться не лише в межах країни, але й із зарубіжними виробниками.

За даними Нацбанку за перше півріччя цього року трудові мігранти переказали до України понад $5,5 млрд. Найбільше грошей прийшло з Польщі та Чехії.

Нагадаємо, у Польщі працює майже півмільйона українських заробітчан. Від початку 2019 року 484 тис. громадян України легально працевлаштувалися.

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