Працювати за кордоном можна, і не виїжджаючи з дому. Як знайти роботу в іншій країні, розповідають Факти ICTV.
Працювати віддалено, без прямих вкладень, тепер можна і за кордоном. Для цього потрібно обрати сайт, там знайти професію, яка вас цікавить і уже напряму спілкуватися з роботодавцем, щодо нюансів працевлаштування.
Сьогодні є велика кількість цікавих професій, які дозволяють заробити не тільки на хліб з маслом, а й на розваги.
Дистанційна робота на комп’ютері, отримана від власників іноземних фірм, має свої особливості. По-перше, необхідно чудово знати усну та письмову англійську мову. По-друге – хоча б трохи розуміти чужий менталітет.
Серед цих професій варто виділити:
- програмування;
- копірайтинг;
- фотографія;
- малювання;
- дизайн;
- журналістика.
Існує величезна кількість бірж фрилансу.
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Пошук роботи в інтернеті без капіталовкладень найкраще здійснювати на англомовних сайтах. Конкуренція тут досить висока – набагато вища, ніж на вітчизняних біржах фрилансу.
Перелік сайтів для пошуку роботи за кордоном:
- FlexJobs;
- We Work Remotely;
- Working Nomads;
- Staff.com;
- Skip The Drive;
- Virtual Vocations;
- The Muse;
- Indeed;
- Idealist;
- Career Builder;
- Monster.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як заробляти більше 20 тис. грн без освіти.