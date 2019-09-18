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Факти / Україна / Суспільство

Шукаю роботу: як працевлаштуватися на фриланс за кордоном

Працювати за кордоном можна, і не виїжджаючи з дому. Як знайти роботу в іншій країні, розповідають Факти ICTV.

Шукаю роботу: як працевлаштуватися на фриланс за кордоном

Працювати віддалено, без прямих вкладень, тепер можна і за кордоном. Для цього потрібно обрати сайт, там знайти професію, яка вас цікавить і уже напряму спілкуватися з роботодавцем, щодо нюансів працевлаштування.

Сьогодні є велика кількість цікавих професій, які дозволяють заробити не тільки на хліб з маслом, а й на розваги.

Дистанційна робота на комп’ютері, отримана від власників іноземних фірм, має свої особливості. По-перше, необхідно чудово знати усну та письмову англійську мову. По-друге – хоча б трохи розуміти чужий менталітет.

Серед цих професій варто виділити:

  • програмування;
  • копірайтинг;
  • фотографія;
  • малювання;
  • дизайн;
  • журналістика.

Існує величезна кількість бірж фрилансу.

Читайте: Як заробляти в Польщі більше $3-5 тис

Пошук роботи в інтернеті без капіталовкладень найкраще здійснювати на англомовних сайтах. Конкуренція тут досить висока – набагато вища, ніж на вітчизняних біржах фрилансу.

Перелік сайтів для пошуку роботи за кордоном:

До слова, раніше Факти ICTV писали, як заробляти більше 20 тис. грн без освіти.

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