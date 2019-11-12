В Ірпені зупинили будівництво великого ЖК. Під загрозою вклади сотень людей

Поблизу Ірпеня на Київщині зупинили будівництво величезного житлового комплексу на 72 будинки, у яке люди вже вклали гроші. Прокуратура каже, що ділянки під будову виділили незаконно. Тепер під загрозою гроші сотень людей.

Колись на місці будівництва були сільгоспугіддя, у межі Ірпеня їх додали нещодавно. Але зробили це з порушеннями, переконують у прокуратурі. Місцеві землі – це торфяники, тож за законом спершу треба списати меліоративні системи і підготувати територію до будівництва.

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Забудовник Ігор Оверко ці заяви та суди називає політичними розбірками. Запевняє, що все законно і безпечно. А на сайті посилається ще й на висновки Інституту водних проблем та меліорації.

Ігор каже, що науковці за те, щоб там будували. Але виявилось, що про житловий комплекс у документах не йшлося, а лише про будівництво навчального закладу. Та разом із школою почали рости висотки. Тепер долю житлового комплексу зараз вирішує суд.

Щороку в кишенях нечистоплотних чиновників осідає близько 3 млрд грн. За гроші дозволи видають і забирають.

Тож навіть якщо забудовник уже звів кілька будинків, ніхто не гарантує, що наступний об’єкт буде успішним.

Більшість людей, хто інвестує у житло на стадії будівництва юридично не є інвесторами. Тож вони не можуть претендувати на компенсації чи захист від держави.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з мером Києва Віталієм Кличком незаконну надбудову на Майдані Незалежності.

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