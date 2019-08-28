В Італії стартує Венеційський кінофестиваль: серед учасників і українська стрічка

В Італії 28 серпня стартує найстаріший міжнародний кінофестиваль у світі – Венеційський.

Нинішній буде вже 76-м. Розпочнуть його показом картини японського режисера Хірокадзу Корееди Правда з Катрін Деньов і Катрін Бінош у головних ролях. Вона та ще 20 стрічок входять до основної конкурсної програми.

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Серед них і українсько-чесько-словацька картина Вацлава Маргоула Пофарбоване пташеня про події часів Другої світової війни. Головний приз – Золотий лев – вручатимуть 7 вересня.

Нагадаємо, на російському фестивалі Жара-2019 виступили українські артисти.

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