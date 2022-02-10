В Міненерго заявили, що Україна пройде опалювальний сезон без збоїв

Україна точно пройде опалювальний сезон без збоїв.

На цьому вкотре наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

За перший тиждень лютого Україна спалила вдвічі менше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Це вдалося, зокрема, завдяки плюсовій температурі повітря.

Наразі атомні електростанції працюють на повну потужність, а на складах ТЕС зростають запаси вугілля: на сьогодні Україна має 840 тис. тонн вугілля.

Міністр додав, що наша держава очікує майже стільки ж протягом лютого-березня.

– Вже зайшло 15 суден в Україну з енергетичним вугіллям. Планується в період лютий-березень ще додатково близько восьми човнів з вугіллям, які сумарно привезуть близько 700 тис. тонн, – сказав Герман Галущенко.

Раніше міністр повідомляв, що Росія блокує постачання до України енергетичного вугілля, перекривши паливо з Казахстану через свою територію. Блокування Росією транзиту вугілля з Казахстану почалось ще на початку листопада минулого року: російські залізниці не пропускають вагони з казахським вугіллям.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українці заплатять за газ у лютому. Газопостачальні компанії оприлюднили свої цінники на блакитне паливо на останній місяць зими.

Фото: Depositphotos

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