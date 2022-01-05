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Україна не отримує вугілля з Казахстану через блокування транзиту РФ – Галущенко

Валентина Летяк редакторка стрічки
Вугілля

Росія блокує постачання енергетичного вугілля з Казахстану через свою територію. Про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

– Вугілля з Казахстану зараз не надходить. Є укладений контракт на 660 тис. тонн вугілля на період опалювального сезону, але через дії з боку Російської Федерації відбувається блокування транзиту. Ні ми, ні Центренерго не бачимо можливості фізично це вугілля отримати, – пояснив він.

Водночас, за його словами, морським шляхом вугілля йде в Україну стабільно, з дотриманням графіку.

Росія заблокувала транзит вугілля з Казахстану ще на початку листопада 2021 року. Технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

Йдеться лише про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне), яке використовується на українських ТЕС, а не коксівне вугілля.

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Фото: Depositphotos

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