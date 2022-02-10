В Минэнерго заявили, что Украина пройдет отопительный сезон без сбоев

Украина спокойно пройдет отопительный сезон, сбоев не будет.

Это в очередной раз подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

За первую неделю февраля Украина сожгла вдвое меньше газа, чем за аналогичный период в прошлом году. Это удалось, в частности, благодаря плюсовой температуре воздуха.

В настоящее время атомные электростанции работают на полную мощность, а на складах ТЭС растут запасы угля: на сегодняшний день Украина имеет 840 тыс. тонн угля.

Министр добавил, что наше государство ожидает почти столько же в течение февраля-марта.

– Уже зашло 15 судов в Украину с энергетическим углем. Планируется в период февраля-марта еще дополнительно около восьми кораблей с углем, суммарно привезущих около 700 тыс. тонн, — сказал Герман Галущенко.

Ранее министр сообщал, что РФ блокирует поставки в Украину энергетического угля, перекрыв топливо из Казахстана через свою территорию. Блокировка Россией транзита угля из Казахстана началась еще в начале ноября прошлого года: российские железные дороги не пропускают вагоны с казахским углем.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в феврале. Газоснабжающие компании обнародовали свои ценники на голубое топливо в последний месяц зимы.

Фото: Depositphotos

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